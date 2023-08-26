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رياضة

بعد إيقافه بسبب قبلة... رئيس الاتحاد الإسباني سيدافع عن نفسه

Lebanon 24
26-08-2023 | 16:00
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أشار لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه سيدافع عن نفسه بعد قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بإيقافه بسبب فضيحة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في فمها خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.
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وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا وقال "أكد لويس روبياليس أنه سيدافع بشكل قانوني عن نفسه أمام الجهات المختصة، وهو يثق تماما في الفيفا ويكرر أنه بهذه الطريقة يحصل على فرصة بدء دفاعه حتى تظهر الحقيقة وتتضح براءته الكاملة". 

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا.

وفي وقت سابق، أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
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