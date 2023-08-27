Advertisement

رياضة

صورٌ جديدة عن فضيحة "القبلة" في إسبانيا.. شاهدوا ماذا تضمّنت

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1101379-638287243701424916.jpg
Doc-P-1101379-638287243701424916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط الضجة والفضيحة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس خلال نهائي كأس العالم للسيدات، للاعبة جيني هيرموسو، فجّر الاتحاد قنبلة جديدة وُصفت بـ"الخطأ الذي لا يُغتفر".
Advertisement

وفي حين تواصل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا تحقيقها في سلوك روبياليس وتقبيله لهيرموسو على شفتيها دون رضاها، كشفت الصور التي نشرها الإتحاد أن اللعبة هي التي أقدمت أو أوحت لرئيس الإتحاد بتقبليها، ما يعني إلقاء اللوم عليها في الحادثة التي أثارت ضجّة واسعة. 
 
 
كذلك، هدّد الإتحاد بمقاضاة اللاعبة، واصفاً "ادعاءاتها بشأن روبياليس بالكاذبة"، إلا أنه سرعان ما عاد وحذف بيانه هذا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
"قبلة صغيرة بعد أن رفعته"
 
وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ادعى روبياليس أنه طلب من هيرموسو "قبلة صغيرة" بعد أن "رفعته"!.. هذا الأمر نفته اللاعبة التي أكدت أنها تعرضت لضغوط من الإتحاد من أجل تبني إدعاءات رئيسه. 

كذلك، شهد عالم كرة القدم في البلاد تمرداً غير عادي، إذ أعلنت 23 لاعبة من فريق إسبانيا للسيدات الفائز بكأس العالم، بالإضافة إلى 32 عضواً آخر من ضمن الفريق، أنهن لن يلعبن ضمن منتخب بلادهن مرة أخرى إذا ظل روبياليس في منصبه.

كذلك، استقال 11 عضوًا من طاقم العمل الخلفي بعد تعرضهم لضغوط من أجل دعم روبياليس.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان أوقف رئيس الاتحاد الإسباني عن العمل، أمس السبت، بينما تواصل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا تحقيقها في سلوكه.

وأعلن الفيفا حرمان روبياليس من مهام كرة القدم لمدة 90 يوماً "في انتظار نتيجة الإجراءات التأديبية التي بدأت ضده يوم الخميس".

وكان روبياليس رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد يوم الجمعة خلال اجتماع طارئ، حيث كان من المتوقع أن يغادر تحت ضغط مكثف من الحكومة الإسبانية واللاعبات بالإضافة إلى أندية كرة القدم والمسؤولين. (العربية نت)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-08-27
23:00 | 2023-08-26
16:00 | 2023-08-26
14:01 | 2023-08-26
11:25 | 2023-08-26
11:00 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24