صورٌ جديدة عن فضيحة "القبلة" في إسبانيا.. شاهدوا ماذا تضمّنت

وسط الضجة والفضيحة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس خلال نهائي كأس العالم للسيدات، للاعبة جيني هيرموسو، فجّر الاتحاد قنبلة جديدة وُصفت بـ"الخطأ الذي لا يُغتفر".

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وفي حين تواصل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا تحقيقها في سلوك روبياليس وتقبيله لهيرموسو على شفتيها دون رضاها، كشفت الصور التي نشرها الإتحاد أن اللعبة هي التي أقدمت أو أوحت لرئيس الإتحاد بتقبليها، ما يعني إلقاء اللوم عليها في الحادثة التي أثارت ضجّة واسعة. وفي حين تواصل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا تحقيقها في سلوك روبياليس وتقبيله لهيرموسو على شفتيها دون رضاها، كشفت الصور التي نشرها الإتحاد أن اللعبة هي التي أقدمت أو أوحت لرئيس الإتحاد بتقبليها، ما يعني إلقاء اللوم عليها في الحادثة التي أثارت ضجّة واسعة.

كذلك، هدّد الإتحاد بمقاضاة اللاعبة، واصفاً "ادعاءاتها بشأن روبياليس بالكاذبة"، إلا أنه سرعان ما عاد وحذف بيانه هذا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"قبلة صغيرة بعد أن رفعته"

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ادعى روبياليس أنه طلب من هيرموسو "قبلة صغيرة" بعد أن "رفعته"!.. هذا الأمر نفته اللاعبة التي أكدت أنها تعرضت لضغوط من الإتحاد من أجل تبني إدعاءات رئيسه.



كذلك، شهد عالم كرة القدم في البلاد تمرداً غير عادي، إذ أعلنت 23 لاعبة من فريق إسبانيا للسيدات الفائز بكأس العالم، بالإضافة إلى 32 عضواً آخر من ضمن الفريق، أنهن لن يلعبن ضمن منتخب بلادهن مرة أخرى إذا ظل روبياليس في منصبه.



كذلك، استقال 11 عضوًا من طاقم العمل الخلفي بعد تعرضهم لضغوط من أجل دعم روبياليس.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان أوقف رئيس الاتحاد الإسباني عن العمل، أمس السبت، بينما تواصل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا تحقيقها في سلوكه.



وأعلن الفيفا حرمان روبياليس من مهام كرة القدم لمدة 90 يوماً "في انتظار نتيجة الإجراءات التأديبية التي بدأت ضده يوم الخميس".



وكان روبياليس رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد يوم الجمعة خلال اجتماع طارئ، حيث كان من المتوقع أن يغادر تحت ضغط مكثف من الحكومة الإسبانية واللاعبات بالإضافة إلى أندية كرة القدم والمسؤولين. (العربية نت)