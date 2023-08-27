رشقوه بالمياه.. هكذا رحّب لاعبو "الهلال" بالنجم نيمار (فيديو)

على طريقتهم العفوية والطريفة، رحب لاعبو نادي الهلال السعودي بالنجم العالمي لكرة القدم نيمار جونيور في صفوفهم، وذلك من خلال رشقه المياه إبان مشاركته بتدريبات الفريق.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو وثق ما جرى مع اللاعب الشهير الذي راح يركضُ مُسرعاً وسط اللاعبين الذي اصطفوا على الجانبين ورشقوه بالمياه، ترحيباً به في النادي.



وكان النجم البرازيلي الذي انضم حديثاً إلى الهلال، شهد مساء السبت الماضي استقبالاً جماهيرياً هو الأضخم في مسيرته على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، مقارنة بالحفلين السابقين في مدينتي برشلونة الإسبانية والعاصمة الفرنسية باريس.



وبلغ عدد الجماهير الزرقاء التي ملأت جنبات الملعب نحو 60 ألف متفرج (59600)، وهو الرقم الأكبر نسبة لحفلي تقديم نيمار في "كامب نو" ملعب برشلونة وحديقة الأمراء ملعب باريس سان جيرمان.



يذكر أن الهلال كان أعلن في 15 من الشهر الحالي تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.



وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 500 مليون شخص بمنصة إكس، تدفقت جماهير الهلال نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار رقم 10.