البديل ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي (فيديو)

دخل ليونيل ميسي احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بول يوم الأحد، وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-0 في أول انتصار لفريقه في الدوري الأمريكي منذ ايار.



وبعدما تقدم إنتر بواسطة دييغو غوميس في الدقيقة 37، حسم النجم الأرجنتيني بعد نزوله في منتصف الشوط الثاني النتيجة نهائيا بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من زميله بنجامين كريماتشي.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023 Advertisement

وكان ميسي (36 عاما)، الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة، يخوض أولى مبارياته في الدوري الأمريكي بعد أن شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.



ويعود آخر فوز لإنتر ميامي في الدوري إلى 14 مايو الماضي عندما تغلب على نيو إينغلاند ريفولشن، تبع ذلك 11 مباراة لم يعرف فيها الفريق الفوز في الدوري المحلي حيث خسر ثماني وتعادل في ثلاث. (روسيا اليوم)