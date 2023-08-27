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رياضة

البديل ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 08:00
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دخل ليونيل ميسي احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بول يوم الأحد، وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-0 في أول انتصار لفريقه في الدوري الأمريكي منذ ايار. 

وبعدما تقدم إنتر بواسطة دييغو غوميس في الدقيقة 37، حسم النجم الأرجنتيني بعد نزوله في منتصف الشوط الثاني النتيجة نهائيا بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من زميله بنجامين كريماتشي.
 
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وكان ميسي (36 عاما)، الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة حرة، يخوض أولى مبارياته في الدوري الأمريكي بعد أن شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

ويعود آخر فوز لإنتر ميامي في الدوري إلى 14 مايو الماضي عندما تغلب على نيو إينغلاند ريفولشن، تبع ذلك 11 مباراة لم يعرف فيها الفريق الفوز في الدوري المحلي حيث خسر ثماني وتعادل في ثلاث. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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