فيديو مؤثّر.. شاهد ما فعله كريستيانو رونالدو مع طفلة كفيفة!

أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر رونالدو في الفيديو وهو يمنح كرة "الهاتريك" لطفلة كفيفة من مشجعي النصر.
وقالت الطفلة لرونالدو باللغة الإنكليزية: "أنا أكبر معجبة بك، وفي الحقيقة حضرت المباراة من أجلك. أنا أحبك ولم أصدق أنك سجلت"، ليرد عليها ضاحكا، وهو يوقع على الكرة: "لقد منحتني الحظ".
وقاد رونالدو النصر يوم الجمعة الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه الفتح، بنتيجة 5 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وجرى العرف أن يحتفظ المهاجم بكرة المباراة إذا سجل 3 أهداف أو أكثر، لكن رونالدو، الذي حصل على تلك الكرة بعد أن وقع حكم المباراة عليها، قرر تقديمها لطفلة صغيرة فاقدة للبصر، خاصة أنها من محبيه.