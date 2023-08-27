فيديو مؤثّر.. شاهد ما فعله كريستيانو رونالدو مع طفلة كفيفة!

أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر رونالدو في الفيديو وهو يمنح كرة "الهاتريك" لطفلة كفيفة من مشجعي النصر.

وقالت الطفلة لرونالدو باللغة الإنكليزية: "أنا أكبر معجبة بك، وفي الحقيقة حضرت المباراة من أجلك. أنا أحبك ولم أصدق أنك سجلت"، ليرد عليها ضاحكا، وهو يوقع على الكرة: "لقد منحتني الحظ".