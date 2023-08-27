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رياضة

الاتحاد السعودي يعلن عن خليفة رينارد في تدريب منتخبه الأول

Lebanon 24
27-08-2023 | 23:00
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول خلفا للفرنسي هيرفيه رينارد.
وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة "إكس": "شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".
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وبث حساب الاتحاد السعودي فيديو تقديمي للمدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الأخضر وهو لون قميص المنتخب السعودي.

وقال مانشيني "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".

وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في موقعها الأحد، بأن مانشيني الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي في منتصف الشهر الحالي، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي الاثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك الاثنين في العاصمة الرياض في أول مؤتمر صحافي له.

وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات. (روسيا اليوم)
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