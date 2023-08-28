بثلاث كلمات.. كلوب ينهي جدل انتقال صلاح إلى السعودية

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اختلطت أجواء "القلق" حول مصير النجم المصري محمد صلاح، بأجواء الترقب لمباراة القمة بين ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنكليزي الممتاز.وقبل انطلاق المباراة المثيرة التي حسمها ليفربول بصعوبة، 2-1، سؤل المدرب يورغن كلوب حول التقارير التي تشير إلى اقتراب انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.وأوضح كلوب أنه ليس لديه أي مخاوف بشأن فقدان صلاح قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع المقبل، وأكد من جديد أنه، من وجهة نظره، "انتهت المسألة" بعد أن سألته سكاي سبورتس عن المزيد من التكهنات.