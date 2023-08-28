ريال سوسييداد يضم كيران تيرني من أرسنال

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انتقل الظهير الأيسر الاسكتلندي كيران تيرني من أرسنال إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أعلن الناديان اتمام الصفقة.وانضم اللاعب الاسكتلندي، البالغ عمره 26 عاماً، إلى أرسنال قادماً من سلتيك في 2019، وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي اللندني.وشارك تيرني في 27 مباراة في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ست مرات فقط خلال موسم أنهاه أرسنال في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي البطل.وشارك تيرني كبديل في مباراة درع المجتمع، حيث فاز أرسنال على سيتي، لكنه خرج من تشكيلة الفريق في ثلاث مباريات في الدوري خلال الموسم الجاري.ولدى سوسييداد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، ويستضيف غرناطة السبت المقبل. (النهار)