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رياضة

بعد ميسي.. نيمار يُعلن الطلاق نهائيّاً مع "باريس سان جيرمان"

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:41
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قرّر النجم البرازيلي نيمار جونيور قطع العلاقة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، كما فعل زميله السابق في الفريق الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن ميسي ونيمار، قاما بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لـ"بي إس جي" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام". (روسيا اليوم)
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