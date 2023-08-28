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رياضة

إستبعاد لاعب مسلم من أصول عربية من المنتخب الفرنسي... ما السبب؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 11:00
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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد لاعب نادي مارسيليا  إنزو ستيرنال من منتخب تحت الـ16 عاما، بسبب احتفاله بعبارة "الله أكبر" التي كتبها على قميصه الداخلي.

وكشف إنزو ستيرنال الذي يعد أحد المواهب الكروية الفرنسية، عن عبارة "الله أكبر" على قميصه الداخلي خلال احتفاله بأحد أهدافه مع منتخب الناشئين. 
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وبحسب موقع "دي زد فوت" الرياضي، فإن مسؤولي منتخب فرنسا تحت الـ16 عاما، برروا طرد اللاعب الشاب ذي الأصول الجزائرية بأسباب تتعلق بالسلوك خلال مشاركته في بطولة مونتايغو الدولية، في أبريل الماضي.

وأضافت أن هذا الاستبعاد قد يجعل ستيرنال يتوجه إلى اختيار المنتخب الجزائري بدلا من الفرنسي، لكون أمه من أصول جزائرية، إذ تنحدر من ولاية ميلة شرقي البلاد. (روسيا اليوم)
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