على خطى محمد صلاح ورياض محرز.. "ميسي الأردن" يتألق في الدوري الفرنسي

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تصدر اللاعب الأردني موسى التعمري المحترف في نادي مونبلييه الفرنسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية العالمية، بعد تألقه البارز في الدوري وإحرازه 3 أهداف في 3 مباريات.ونشرت صحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت في فرنسا تقريرا عرفت خلاله اللاعب ووصفته بـ "ميسي الأردن".وقال محمد التعمري، والد موسى إن الأداء الذي يقدمه نجله في الدوري الفرنسي، يعد مفخرة للشعب الأردني.وأضاف: "شيء مميز أن يكون نجلي يلعب ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأحسن".