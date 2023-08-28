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رياضة

على خطى محمد صلاح ورياض محرز.. "ميسي الأردن" يتألق في الدوري الفرنسي

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:00
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تصدر اللاعب الأردني موسى التعمري المحترف في نادي مونبلييه الفرنسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية العالمية، بعد تألقه البارز في الدوري وإحرازه 3 أهداف في 3 مباريات.


ونشرت صحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت في فرنسا تقريرا عرفت خلاله اللاعب ووصفته بـ "ميسي الأردن".
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وقال محمد التعمري، والد موسى إن الأداء الذي يقدمه نجله في الدوري الفرنسي، يعد مفخرة للشعب الأردني.

وأضاف: "شيء مميز أن يكون نجلي يلعب ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأحسن".
 
 

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