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رياضة
"سان جيرمان" يُجهّز عرضاً للتعاقد مع كولو مواني
Lebanon 24
28-08-2023
|
16:00
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يجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا جديداً لتقديمه إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي راندال كولو مواني، حسبما أكد تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيعرض على النادي الألماني التعاقد مع كولو مواني مقابل حصول آينتراخت على 70 مليون يورو إضافة لانتقال اللاعب هوغو إيكيتيكي إلى صفوف الفريق الألماني.
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وأشارت تقارير إلى أن كولو مواني وافق قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام، إذ يتطلع النادي الفرنسي إلى إنهاء الصفقة وضم اللاعب الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل.
وأكد ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي اينتراخت فرانكفورت بعد تعادل الفريق مع ماينز 1 - 1 في الدوري الألماني الأحد، أنه ليس هناك أي وضع جديد يتعلق بصفقة كولو مواني، الذي يمتد عقده مع آينتراخت حتى 2027.
ويرغب النادي الألماني في وصول قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو على الأقل. (العربية)
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