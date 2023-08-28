"ميسي الصغير".. أمام الاختيار الصعب بين المغرب وإسبانيا

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يسابق المغرب واسبانيا الزمن من أجل استقطاب الموهبة الصاعدة بفريق برشلونة الإسباني لامين يامال والحامل للجنسيتين المغربية والإسبانية، وإقناعه بارتداء قميص منتخب أحد البلدين.ويتطلع الجمهور في المغرب، لأن تضم لائحة " أسود الاطلس'' المزمع الإعلان عنها من قبل المدير الفني وليد الركراكي يوم الخميس، اسم لامين يامال ضمن قائمة اللاعبين الذين سيخضون المباريات المقبلة برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ساحل العاجل 2024.وعلى الجانب الأخر، يعقد الإسبان أمالا عريضة على نجاح اتحاد الكرة الإسباني في اقناع النجم الصاعد بالانضمام إلى صفوف "لاروخا" وحضور المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في سبتمبر القادم استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024.وحتى الآن لم يحسم لامين موقفه من تمثيل هذا المنتخب أو الآخر، ولم يلوح عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنتخب الذي سيحمل ألوانه في الفترة القادمة.