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رياضة

ثنائيتان لكل من موراتا وغريزمان بفوز أتليتيكو على رايو

Lebanon 24
29-08-2023 | 00:59
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سحق أتليتيكو مدريد المبهر جاره رايو فايكانو بسبعة أهداف دون رد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وشارك البديل ألفارو موراتا في مهرجان الأهداف بثنائية.

وقدم ساؤول نيجيز تمريرتين حاسمتين وكذلك فعل زميله في خط الوسط رودريغو دي باول.
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وتقدم أتليتيكو مدريد بهدفين مبكرين عبر أنطوان غريزمان وممفيس ديباي من مدى قريب، وعزز ناويل مولينا تفوق الزوار في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة.
وسجل غريزمان من تسديدة مباشرة قرب المرمى في الدقيقة الثانية بعد تمريرة دي باول العرضية.

واقترب ممفيس ديباي من مضاعفة النتيجة بعد دقيقتين لكن الحارس شتولي ديميتريفسكي تصدى لتسديدته ببراعة.

ونجح المهاجم الهولندي في المحاولة التالية في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة منخفضة من ساؤول.

وخرج ديباي مصابا في ساقه بعد دقائق قليلة.

وأهدى دي باول تمريرة إلى مولينا حولها مواطنه المدافع الأرجنتيني إلى شباك ديميتريفسكي.
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