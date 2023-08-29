لبنان يستضيف جامايكا في كأس ديفيس.. في هذا الموعد

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يتطلع لبنان للعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى ضمن دول النخبة لمسابقة كأس ديفيس في التنس، عندما يواجه جامايكا في 15 و16 ايلول المقبل على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك وتحت اشراف الاتحاد الدولي للتنس.واطلق الاتحاد اللبناني للتنس التحضيرات الادارية والفنية للقاء لبنان(المصنف 47 في العالم) وجامايكا (المصنفة 60 في العالم) برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس.الاتحاد وضع البرنامج التحضيري للاعبين بالتنسيق مع كابتن الفريق المدرب فادي يوسف (لاعب دولي سابق شارك مع فريق لبنان لكأس ديفيس لسنوات عدة) الذي يشرف فنيّاً على فريق لبنان لكأس ديفيس منذ ست سنوات. وسمى الاتحاد المدرب جوني عبدالله مديرا للفريق اللبناني.ويتألف الفريق اللبناني من اللاعبين بنجامين حسن(المصنف رقم 200 في العالم) وهادي حبيب(المصنف رقم 411 عالميا) وحسن ابراهيم ومصطفى الناطور ولؤي مكي اضافة الى اللاعب زهير فرحات.بنجامين حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم يشاركون في دورات بالخارج وهم في جهوزية فنية عالية بسبب خوضهم المباريات دوريا، بينما يتدرب الناطور ومكي وفرحات على ملعب صلصالي، وهي الملاعب غير مستحسنة لدى لاعبي جامايكا بعكس اللاعبين اللبنانيين، تحت اشراف المدرب يوسف.وسيكتمل عقد اللاعبين اللبنانيين قبل عشرة ايام من اللقاء مع جامايكا .ويعقد الاتحاد اللبناني للتنس مؤتمرا صحافيا الأربعاء 13 ايلول المقبل في مقر النادي المضيف يحدد توقيته لاحقا، على أن تجري عملية سحب القرعة الخميس 14 منه.