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رياضة

والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام!

Lebanon 24
29-08-2023 | 08:00
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في جديد فضيحة القبلة التي هزت إسبانيا، اعتصمت والدة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف عن العمل، في كنيسة وبدأت إضراباً عن الطعام، احتجاجا على أسلوب معاملة ابنها.

وأغلقت والدة روبياليس البالغ من العمر 46 عاما، على نفسها في كنيسة في مدينة موتريل الأندلسية جنوب إسبانيا، احتجاجا على ما وصفته بأنه حملة "غير إنسانية ودموية" ضد نجلها.
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كما أفادت المعلومات بأن الأم الحزينة ستواصل الإضراب عن الطعام "نهارا وليلا" لحين "تحقيق العدالة". (العربية)
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