تخفيض عقوبة رئيس يوفنتوس السابق إلى 10 أشهر

Advertisement

خُفّضت عقوبة إيقاف أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 تموز من 16 إلى 10 أشهر، كما خفضت الغرامة المالية من 60 إلى 40 ألف يورو. (العربية)