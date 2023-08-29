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رياضة
تخفيض عقوبة رئيس يوفنتوس السابق إلى 10 أشهر
Lebanon 24
29-08-2023
|
11:00
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خُفّضت عقوبة إيقاف أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 تموز من 16 إلى 10 أشهر، كما خفضت الغرامة المالية من 60 إلى 40 ألف يورو. (العربية)
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