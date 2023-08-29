"آينتراخت فرانكفورت" يرفض عرض "باريس شان جيرمان"

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رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة "سكاي" التلفزيونية اليوم الثلاثاء.وأوضح التقرير أن ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت أبلغ سان جيرمان برفض العرض. (العربية)