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رياضة

"آينتراخت فرانكفورت" يرفض عرض "باريس شان جيرمان"

Lebanon 24
29-08-2023 | 14:00
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رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة "سكاي" التلفزيونية اليوم الثلاثاء.
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وأوضح التقرير أن ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت أبلغ سان جيرمان برفض العرض. (العربية)
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