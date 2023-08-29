الشرطة البريطانية تحقق في هجوم على قائد "نيوكاسل"

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بدأت الشرطة البريطانية تحقيقات بشأن الهجوم الذي تعرض له جمال لاسيليس قائد فريق نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم ومجموعة مرافقة له خارج ملهى ليلي.وذكرت تقارير أن شقيقا للاعب لاسيليس يبلغ من العمر 19 عاما تعرض لضربة في الرأس كما تلقى فرد آخر في المجموعة ضربة أفقدته الوعي، خلال ما وصفته شرطة نورثمبريا بأنه فوضى أثيرت في الساعة الرابعة صباح يوم الأحد الموافق 20 اب في وسط مدينة نيوكاسل.وكان نيوكاسل قد خسر أمام مضيفه مانشستر سيتي صفر - 1 يوم 19 اب، وعاد لاسيليس عقب المباراة إلى الشمال الشرقي وخرج للسهر في ملهى ليلي، حسب ما ذكرته تقارير.وانتشر مقطع فيديو يوضح ما تردد أنه وقع خارج الملهى الليلي، وكاد لاسيليس 29 عاما أن يصاب بعبوة زجاجية.وتردد أيضا أنه جرى تهديد لاسيليس ومرافقيه بإطلاق النار عليهم.وجرى طرح أحد مرافقي اللاعب أرضا وقد احتاج النقل إلى المستشفى بعد أن تلقى ضربة في الوجه، كما تعرض لاسيليس لضربة في مؤخرة الرأس، ولم يجر إلقاء القبض على أي شخص. (العربية)