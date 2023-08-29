ما مصير تاليسكا مع نادي النصر السعوديّ؟

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أكد المهاجم البرازيلي تاليسكا استمراره مع نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة، ردا على تقارير صحفية زعمت أن اللاعب في طريقه للرحيل عن صفوف "العالمي" خلال "الميركاتو" الجاري.وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة "إكس": "يا جمهور النصر، يا من تحبون هذا النادي، توقفوا عن تدعيم ذلك، إنها أخبار كاذبة، لقد جددت حتى 26، لا يوجد سبب يدفعني إلى مغادرة النادي، أنا لا أتفاوض مع أي شخص، النادي ليس لديه أي نية لتركي، لأنه لا يوجد سبب".وأضاف: "الأرقام لا تكذب، أنا سعيد هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، لدي تاريخ جميل مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النادي مررت بكل الصعوبات مع هذا النادي".وتابع: "لا تنسوا ذلك أيضا، لن أذهب إلى أي مكان، وليس لدي أي نية للمغادرة هنا، أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي، نتابع مع بعض، أحبكم، دعونا نركز على دعم فريقنا غدا في الملعب". (روسيا اليوم)