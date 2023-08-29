Advertisement

رياضة

ما مصير تاليسكا مع نادي النصر السعوديّ؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1102123-638289212950720575.jpg
Doc-P-1102123-638289212950720575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المهاجم البرازيلي تاليسكا استمراره مع نادي النصر السعودي، خلال المرحلة المقبلة، ردا على تقارير صحفية زعمت أن اللاعب في طريقه للرحيل عن صفوف "العالمي" خلال "الميركاتو" الجاري.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على منصة "إكس": "يا جمهور النصر، يا من تحبون هذا النادي، توقفوا عن تدعيم ذلك، إنها أخبار كاذبة، لقد جددت حتى 26، لا يوجد سبب يدفعني إلى مغادرة النادي، أنا لا أتفاوض مع أي شخص، النادي ليس لديه أي نية لتركي، لأنه لا يوجد سبب".
Advertisement

وأضاف: "الأرقام لا تكذب، أنا سعيد هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان، لدي تاريخ جميل مع هذا النادي، عندما وصلت إلى النادي مررت بكل الصعوبات مع هذا النادي".

وتابع: "لا تنسوا ذلك أيضا، لن أذهب إلى أي مكان، وليس لدي أي نية للمغادرة هنا، أنا سعيد في هذا البلد مع عائلتي، نتابع مع بعض، أحبكم، دعونا نركز على دعم فريقنا غدا في الملعب". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-29
14:00 | 2023-08-29
13:18 | 2023-08-29
11:00 | 2023-08-29
10:10 | 2023-08-29
09:37 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24