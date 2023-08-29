Advertisement

رياضة

على إيقاع نغمات "الأقصر بلدنا بلد سواح".. لاعبة جمباز مصرية ترقص بملابس ملكة فرعونية (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2023 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1102138-638289241828312166.PNG
Doc-P-1102138-638289241828312166.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق وهي تقوم بعرض في إسبانيا بملابس فرعونية.

وأدت اللاعبة المصرية فقرتها داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بزي فرعوني مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وعلى إيقاع نغمات "الأقصر بلدنا بلد سواح"، التي غناها الراحل محمد العزبي، وأدت معها الحركات الإيقاعية بكل خفة وكانت تحيطها لوحات مرسوم عليها الاهرامات.
Advertisement
 
 
 
 
وانتهى العرض بجملة المعلقة باللغة العربية "شكرا حبيبة مرزوق"، مبدية إعجابها بالعرض المميز.

وشارك العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو اللاعبة المصرية الذين أبدوا إعجابهم بالفتاة، التي عكست حبها لبلدها، إذ جاءت التعليقات إيجابية تشجعها على الاستمرار، منها: "ده عرض اللاعبة المصرية الدولية حبيبة مرزوق في بطولة العالم للجمباز في إسبانيا، على موسيقى مصرية، وهوية مصرية صميمة، على شكل ملكات مصر القديمة، العرض جميل ويجنن برافو".

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:10 | 2023-08-29
09:02 | 2023-08-29
08:00 | 2023-08-29
07:36 | 2023-08-29
05:58 | 2023-08-29
03:55 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24