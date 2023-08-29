على إيقاع نغمات "الأقصر بلدنا بلد سواح".. لاعبة جمباز مصرية ترقص بملابس ملكة فرعونية (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق وهي تقوم بعرض في إسبانيا بملابس فرعونية.



وأدت اللاعبة المصرية فقرتها داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بزي فرعوني مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وعلى إيقاع نغمات "الأقصر بلدنا بلد سواح"، التي غناها الراحل محمد العزبي، وأدت معها الحركات الإيقاعية بكل خفة وكانت تحيطها لوحات مرسوم عليها الاهرامات.

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وانتهى العرض بجملة المعلقة باللغة العربية "شكرا حبيبة مرزوق"، مبدية إعجابها بالعرض المميز.



وشارك العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو اللاعبة المصرية الذين أبدوا إعجابهم بالفتاة، التي عكست حبها لبلدها، إذ جاءت التعليقات إيجابية تشجعها على الاستمرار، منها: "ده عرض اللاعبة المصرية الدولية حبيبة مرزوق في بطولة العالم للجمباز في إسبانيا، على موسيقى مصرية، وهوية مصرية صميمة، على شكل ملكات مصر القديمة، العرض جميل ويجنن برافو".