شاهد.. رد فعل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عند سؤاله عن محمد صلاح

سأل أحد مشجعي الاتحاد السعودي، رئيس الفريق حول التعاقد مع مهاجم ليفربول الإنكليزي، النجم المصري محمد صلاح.



وظهر المشجع في مقطع فيديو انتشر على منصة "إكس" وهو يسأل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، قائلا: "ماذا عن محمد صلاح؟"، لكن الحائلي تجاهل السؤال ورفض الإجابة، مكتفيا بالصمت.

صمت الحائلي فسره معلقون بأنه لا يريد استباق الأمور، مؤكدين أن ذلك يعني أن هناك مفاوضات تجري في الخفاء.