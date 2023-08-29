شاهد.. رد فعل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عند سؤاله عن محمد صلاح

سأل أحد مشجعي الاتحاد السعودي، رئيس الفريق حول التعاقد مع مهاجم ليفربول الإنكليزي، النجم المصري محمد صلاح.
وظهر المشجع في مقطع فيديو انتشر على منصة "إكس" وهو يسأل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، قائلا: "ماذا عن محمد صلاح؟"، لكن الحائلي تجاهل السؤال ورفض الإجابة، مكتفيا بالصمت.
صمت الحائلي فسره معلقون بأنه لا يريد استباق الأمور، مؤكدين أن ذلك يعني أن هناك مفاوضات تجري في الخفاء.
وبالتزامن مع ذلك، نشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين "تغريدة" مثيرة للجدل، جاء فيها: " الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟".
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
كما صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".
في المقابل، وبحسب تقرير أوردته شبكة "سي بي إس" الأميركية يوم الإثنين، يستعد نادي الاتحاد السعودي لإطلاق عرض ضخم للاستفادة من خدمات محمد صلاح.
وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار أميركي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار. (سكاي نيوز)