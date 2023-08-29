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رياضة
"سيقتلون أمه لمجرد قبلة"... والدة روبياليس تعتصم في كنيسة وتضرب عن الطعام!
Lebanon 24
29-08-2023
|
13:18
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حذرت صديقة مقربة من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف مؤقتاً بسبب تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها، من أن والدته ستموت جوعاً بعد إضرابها عن الطعام بسبب ما وصفته بالظلم الواقع على ابنها.
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ودخلت والدة روبياليس في اليوم الثاني من إضرابها عن الطعام، إذ تعتصم في كنيسة وتطالب بالعدل مع ابنها عقب الأحداث المتتالية التي أصبحت تشكل خطراً على منصبه.
وكان روبياليس قبّل هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بكأس العالم للسيدات الأسبوع الماضي، قبل أن يصبح في وجه العاصفة إثر احتجاجات واسعة على تصرفه، بينما يصر الرئيس على أن ما حدث كان بالتراضي.
وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" روبياليس مؤقتاً، بينما طلب الاتحاد الإسباني من الرئيس الاستقالة من منصبه، وفتح المدعي العام الإسباني بحقه تحقيقاً بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقالت صديقة روبياليس لإذاعة "أوندا سيرو" يوم الثلاثاء: أشعر بالسوء تجاه ما يحدث للويس روبياليس، إنه يتعرض للظلم، كما أن والدته لن تتوقف عن إضرابها حتى ينتهي الأمر.
وواصلت: أنا أشعر بأنهم سيتسببون بموت والدته، إنها امرأة كبيرة، صحتها ليست في أفضل حال، وخضعت لعملية جراحية مؤخراً، وأي أم ستفعل ذلك من أجل نجلها.
وختمت الصديقة التي لم تكشف الإذاعة عن هويتها: روبياليس لم يعتدِ جنسياً مثلما يقولون، أنا سيدة وأعرف ما هو الاعتداء الجنسي، إنهم يحاكمونه بناء على أهوائهم.
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