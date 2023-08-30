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رياضة

ليلة تاريخية لرونالدو في "ديربي الرياض".. رقص "العرضة السعودية" وتنازل عن "الهاتريك" من أجل زميله (فيديو)

Lebanon 24
30-08-2023 | 01:37
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كانت سهرة الثلاثاء ليلة تاريخية لكريستيانو رونالدو، فالأسطورة البرتغالية الذي وصل إلى عمر الـ38 سنة، قاد فريقه النصر لاكتساح الشباب (4-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.
 
 
وشارك الأسطورة البرتغالية في 85 دقيقة من عمر "الديربي"، حيث سجل هدفين وصنع آخر، مع 3 تسديدات على المرمى و30 تمريرة إلى زملائه، بدقة وصلت إلى 93.3%.

وبالإضافة إلى هدفيه المحتسبين، سجل كريستيانو ثنائية أخرى، تم إلغاؤهما بداعي الخطأ والتسلل، كما دخل اللاعب في 7 التحامات مع نجوم الفريق المنافس، فاز في 4 منهم، مع خلق فرصة وحيدة.
 
كما قدّم رونالدو، مجموعة من اللقطات المبهرة، طوال الدقائق التي شارك فيها بديربي الرياض بين النصر والشباب. اللقطة الأولى جاءت في الدقيقة 38؛ بعدما رقص "العرضة سعودية" أمام الجماهير النصراوية، احتفالًا بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له ولنادي النصر. وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ الأسطورة البرتغالية، زميله السنغالي ساديو ماني من الطرد، عندما قام بإبعاده وتهدئته، بعد اشتباكه مع البرازيلي إياجو سانتوس، قلب دفاع الشباب.
 
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وفي الشوط الثاني، قام كريستيانو، بـ"ترك" تنفيذ ركلة جزاء جديدة تحصّل عليها النصر، إلى زميله عبد الرحمن غريب، لكي يسجل هدفاً؛ إلا أن الأخير أهدرها.
 
 


وكان من الممكن أن ينفذها كريستيانو بنفسه من أجل تسجيل "هاتريك"، يبعده في صدارة الهدافين عن أقرب منافسيه، لكنه قرر تركها لزميله ما يظهر طيبة قلب البرتغالي.
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