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خاص
بحسب الأرقام الأخيرة.. من الأفضل ميسي أم رونالدو؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
30-08-2023
|
04:30
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لا تتوقف المقارنات بين ليونيل ميسي نجم "إنتر ميامي" الأميركي، وكريستيانو رونالدو نجم "النصر" السعودي. ونظراً لما يتمتع به الثنائي من شعبية قويّة حول العالم، يدّعي كل طرف من المشجعين أن لاعبه هو الأفضل في العالم وربما في التاريخ.
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ويمتلك ميسي ورونالدو إحصائيات مثيرة للاهتمام حقاً وغريبة أيضاً، ولكن بنظرة سريعة، سنجد أن ميسي يتخذ قرارات أفضل ويجلب قيمة أكبر لفريقه. فقد حقق إنجازات رائعة رفقة "برشلونة" ولا يزال هو السبب الأول والأهم في البطولات الكتالونية.
لكن رونالدو يتميز بمزيج من القدرات البدنية والتقنية تجعله أفضل، ولديه ميزة اضافية مثيرة للاهتمام والاعجاب وهي النجاح في أماكن مختلفة، نظراً لتجربته في "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" و"يوفنتوس"، و"النصر" في دوري روشن السعودي.
ويتمتع كل لاعب بأسلوب مختلف كُلياً عن الاخر، فـ "البرغوث" الأرجنتيني يمكنه أن يمرّ من أي مدافع مهما كانت قدراته، فيما يمتاز "الدون" بقدرته الأسطورية على "قتل" الخصوم والتحركات التي لا ينازعه فيها أحد.
من هو الأفضل ميسي أم رونالدو؟
ألقاب وأرقام وإنجازات ميسي ورنالدو لا تعدّ ولا تحصى حقاً، ويبدو أنها لن تنتهي في ظل تألقهما في أميركا والسعودية.
وعلى صعيد الأندية، سجل رونالدو مع الأندية التي لعب لها أكثر من ميسي، لكن "الدون" لعب موسمين أكثر من "البرغوث" في مسيرته حتى الآن.
كلاهما تجاوز حاجز 700 هدف في مسيرته مع الأندية، وكانت أفضل مواسمهما معاً بين 2009-10 و2014-15.
وعن الحديث عن صناعة الأهداف، فإن ميسي متفوّق على رونالدو، فالأول يصنع العديد من الأهداف بنفس العدد الذي يسجله تقريباً، أما الثاني فجودته في التسجيل أعلى.
وبالطبع لا يمكن أن ننسى دوري أبطال أوروبا المفضّل لكريستيانو رونالدو، اذ هو الهدّاف التاريخي للبطولة، حيث سجل العديد من الأهداف مع "الملكي" و"الشياطين الحمر" وحتى مع "السيدة العجوز".
أما في كأس العالم، فميسي أصبح الأكثر مشاركة بواقع 26 مباراة، متخطياً أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، بينما توقّف رصيد رونالدو عند 22 مباراة فقط. أما بالنسبة للأهداف، فميسي هو الأكثر تسجيلًا في المونديال والأكثر مشاركة.
من الأكثر فوزاً بالبطولات؟
يمتلك ميسي العدد الأكبر من البطولات على صعيد الدوري، 12 لقب دوري مقابل 7 فقط لكريستيانو رونالدو، فاز بهم في 3 دوريات مختلفة هي الدوري الإنكليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي. لكن يمتلك رونالدو عدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو أحد أكثر اللاعبين فوزاً بها، كما أنه فاز بيورو 2016 ودوري أمم أوروبا مع البرتغال.
على الجانب الآخر، كسر ميسي عقد خسارة النهائيات مع الأرجنتين واستطاع الفوز بكوبا أميركا 2021 ثم حقق بعدها كأس الأبطال ضد إيطاليا في 2022، وأضاف لسجله كأس العالم في قطر.
والآن.. من الأكثر فوزاً بالجوائز الفردية؟
تخطّى ميسي عدد الكرات الذهبية التي يمتلكها رونالدو في 2019، حيث حصل عليها للمرة السادسة في تاريخه، ثم حقّق السابعة في 2021، وذلك بعد إلغاء نسخة 2020 منها بسبب تفشي فيروس كورونا. وعلى صعيد جائزة الفيفا الأفضل، يمتلك رونالدو لقبين في حين أن ميسي فاز بالجائزة مرة واحدة فقط، كما أن رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات، وفاز بها ميسي 3 مرات فقط.
على صعيد الحذاء الذهبي، هناك تفوق لليونيل ميسي، حيث فاز بها 6 مرات مقابل 4 فقط لرونالدو.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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