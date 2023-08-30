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رياضة

رياض محرز يُسجّل هدفاً في مباراة فوز فريقه أهلي جدة

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:08
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قاد الجزائري الدولي رياض محرز، فريقه الأهلي لاستعادة وصافة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الطائي 2-0، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل محرز الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفرانك كيسي في الدقيقة 59.
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واحتفلت جماهير الأهلي على طريقتها من مدرجات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة. (روسيا اليوم)
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