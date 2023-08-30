رياض محرز يُسجّل هدفاً في مباراة فوز فريقه أهلي جدة

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قاد الجزائري الدولي رياض محرز، فريقه الأهلي لاستعادة وصافة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الطائي 2-0، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.وسجل محرز الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني لفرانك كيسي في الدقيقة 59.واحتفلت جماهير الأهلي على طريقتها من مدرجات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة. (روسيا اليوم)