لاعب عربيّ ينضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تعاقده مع الجزائري فراس شعيبي، قادما من تولوز، بعقد طويل الأمد.وسينضم شعيبي لكتيبة العرب في النادي الألماني، إلى جوار المصري عمر مرموش الذي انتقل للفريق في الميركاتو الصيفي قادما من فولفسبورغ، إضافة للتونسي إلياس السخيري.ويبلغ شعيبي 20 عاما، ومثل منتخب الجزائر في 3 مباريات دولية، بعد اختياره تمثيل "الخضر" رغم حمله الجنسية الفرنسية أيضا.ورحب نادي آينتراخت بلاعبه الجديد، عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا أنه وقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2028. (روسيا اليوم)