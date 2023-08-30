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رياضة

لن يُمثّل المغرب... "لؤلؤة" برشلونة يختار إسبانيا!

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:00
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، فضل تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب، ومن المقرر أن يتم ضمه في الأيام المقبلة رسميا.

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: اختار "لؤلؤة" برشلونة فريق المدرب دي لا فوينتي، الذي من المقرر أن يستدعيه، يوم الجمعة، لخوض مباراتي جورجيا وقبرص ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أوروبا 2024 في ألمانيا. (العربية)
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