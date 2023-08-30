Advertisement

رياضة

بسبب الإصابة... فينيسيوس يغيب عن صفوف منتخب البرازيل

Lebanon 24
30-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1102396-638289983632425668.png
Doc-P-1102396-638289983632425668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المنتخب البرازيلي عدم مشاركة نجمه فينيسيوس جونيور في أول مباراتين للبرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب فينيسيوس، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أن اللاعب الذي أصيب في مباراة الريال أمام سيلتا فيغو، قد يغيب عن الملاعب لنحو شهر تقريبا. (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-30
11:00 | 2023-08-30
09:05 | 2023-08-30
08:00 | 2023-08-30
06:08 | 2023-08-30
04:30 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24