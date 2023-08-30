بسبب الإصابة... فينيسيوس يغيب عن صفوف منتخب البرازيل

أعلن المنتخب البرازيلي عدم مشاركة نجمه فينيسيوس جونيور في أول مباراتين للبرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى.



وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب فينيسيوس، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أن اللاعب الذي أصيب في مباراة الريال أمام سيلتا فيغو، قد يغيب عن الملاعب لنحو شهر تقريبا. (سكاي نيوز)

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