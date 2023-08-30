قبل مواجهة "أرسنال"... "مانشستر يونايتد" يتلقى ضربة جديدة

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تأكد غياب رافاييل فاران عن صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم لأسابيع بسبب الإصابة.ويلتقي مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إيريك تن هاغ، مع أرسنال يوم الأحد في آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي، وسيفتقد العديد من لاعبيه الأساسيين.وتعرض كل من لوك شو وماسون مونت للإصابة في الاسبوع الأول من الموسم، بينما لم يسجل الوافد الجديد راسموس هويلوند مشاركته الأولى مع الفريق بعد بسبب مشكلة في الظهر، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". (العربية)