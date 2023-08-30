هل تُعيد المليار دولار فريق "تشلسي" إلى منصات التتويج؟

أنفق تشلسي الإنكليزيّ نحو 1.1 مليار دولار خلال 15 شهرا، منذ استحواذ الأميركي تود بويلي على النادي اللندني، حيث يأمل في إعادة بطل أوروبا السابق إلى منصات التتويج من جديد.

وأراد المالك الجديد لـ"تشلسي" تغيير قائمة اللاعبين بالكامل، ليتم بالفعل رحيل أغلب لاعبي الفريق الذين فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، باستثناء اثنين فقط.

Advertisement

واعتمدت إدارة تشلسي في صفقاتها على القوة المالية الهائلة التي يتمتع بها تحت إدارته الأميركية الجديدة، ليقوم بجمع المواهب الواعدة في أوروبا، واللاعبين الكبار الذين بإمكانهم تقديم إضافة كبرى للفريق بدوافع جديدة، مثل رحيم سترلينغ القادم من "مانشستر سيتي" بحثا عن المشاركة أساسيا باستمرار.

ويعتمد بويلي في خطته على الاستمثار في اللاعبين، حيث يرى أن المليار دولار التي أنفقها على صفقات من اللاعبين الواعدين والشباب، يمكن أن تجلب للنادي أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة من عمليات البيع، وكذلك عوائد الرعاية وجوائز البطولات الكبرى التي سيحصدها النادي كما في خطته.



ورغم ثقة بويلي في مشروعه الملياري الجديد في تشلسي، لا تنقطع الانتقادات الموجهة إليه من الإعلام الإنكليزي وكذلك بعض الجماهير، بسبب شراء بعض اللاعبين بقيمة تزيد عن قيمتهم الفعلية في سوق الانتقالات.

وكانت بداية الفريق اللندني في الموسم الحالي سيئة أيضا، حيث فاز الفريق في مباراة واحدة فقط في أول 3 أسابيع وفقد 5 نقاط بتعادل وهزيمة.

وتنتظر جماهير النادي الأزرق التحسن السريع خلال الموسم الحالي، على أمل أن يساهم المال الوفير الذي تم انفاقه في عودة الفريق من جديد إلى منصات التتويج. (سكاي نيوز)