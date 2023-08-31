فشل في التسجيل.. التعثر الأول لميسي مع إنتر ميامي

تعادل فريق إنتر ميامي سلبياً مع ناشفيل اليوم الخميس، في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ليتوقف بذلك السجل المميز للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 11 هدفًا خلال أول 9 مباريات مع ميامي.

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وفاز ميسي بالمباريات التسع السابقة رفقة ناديه، حيث انتهت 6 منها بالفوز خلال الوقت الأصلي، و3 بركلات الترجيح، في مختلف المسابقات الأميركية.



وقبل وصول ميسي، خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في 6 مباريات فقط، مقابل 3 تعادلات في الدوري.



وكان فوز الأسبوع الماضي لإنتر ميامي هو الأول للفريق منذ 13 أيار الماضي في بطولة دوري المحترفين.