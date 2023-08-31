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رياضة

فشل في التسجيل.. التعثر الأول لميسي مع إنتر ميامي

Lebanon 24
31-08-2023 | 00:17
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تعادل فريق إنتر ميامي سلبياً مع ناشفيل اليوم الخميس، في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ليتوقف بذلك السجل المميز للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 11 هدفًا خلال أول 9 مباريات مع ميامي.
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وفاز ميسي بالمباريات التسع السابقة رفقة ناديه، حيث انتهت 6 منها بالفوز خلال الوقت الأصلي، و3 بركلات الترجيح، في مختلف المسابقات الأميركية.

وقبل وصول ميسي، خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في 6 مباريات فقط، مقابل 3 تعادلات في الدوري.

وكان فوز الأسبوع الماضي لإنتر ميامي هو الأول للفريق منذ 13 أيار الماضي في بطولة دوري المحترفين.
 
 

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