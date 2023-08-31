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رياضة

فيديو مسرّب قد ينقذ رئيس اتحاد إسبانيا من أزمة "القبلة".. شاهدوا ماذا حصل في حافلة الفريق

Lebanon 24
31-08-2023 | 03:26
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أعاد مقطع فيديو جديد لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس واللاعبة جينيفير هيرموسو أزمة "القبلة" التي انتهت بإيقافه من "فيفا" الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات، الى الواجهة من جديد.
 
وقد أظهر المقطع الجديد هيرموسو وهي تضحك على صورة لروبياليس وهو يقبلها، بينما يهتف لاعبون آخرون: "قبلة، قبلة".

ويبدو أن المقطع الذي ظهر حديثا ونشره موقع El Espanol، قد تم تسجيله في حافلة الفريق بعد فوز منتخب اسبانيا على إنكلترا.

وأظهرت اللقطات هيرموسو وهي تبتسم وتضحك، حاملة صورة مقسمة لقبلة روبياليس بجوار صورة حارس مرمى إسبانيا وهو يقبل شريكته بعد فوز الرجال بكأس العالم 2010. كما سمعت أيضا وهي تقول لزملائها في الفريق إن روبياليس أمسك بها بالطريقة ذاتها.
 
 
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يشار إلى أن البلبلة التي أثارتها قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، للنجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز بلادها بكأس العالم، لم تتوقف على الرغم من اعتذاره لاحقاً. (العربية)
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