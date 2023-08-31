

تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي حسم ناديها التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب "ليفربول" الإنكليزي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ويكثّف نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي مفاوضاته مع "ليفربول"، من أجل إقناعه بالتخلّي عن صلاح وسط تمسّك من مسؤولي النادي ومدربه الألماني يورغن كلوب الذي قال عن انتقال صلاح الى الدوري السعودي: "مو صلاح لاعب في ليفربول وهو أساسي في كل ما نقوم به. إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا، فلسفة حياتي هي أنني أفكر في مشكلة عندما أواجهها، ولا يوجد شيء على الإطلاق في الوقت الحالي".

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لكن يبدو أن نادي الاتحاد اقترب أكثر من حسم التعاقد مع النجم المصري، بعدما أبدى موافقته على ارتداء قميص النمور خلال الموسم الحالي، فبحسب صحيفة "الرياضية"، وضع صلاح الكرة في ملعب إدارة "الريدز"، بتأكيده أنه لن يقبل بكسر الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من النادي. وأشارت إلى أن "ليفربول" يُريد أن يسير بالصفقة حتى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنكليزي، الذي سيغلق في منتصف ليل 7 أيلول المقبل.

من جهتها، كشفت شبكة cbssports في تقرير لها عن تفاصيل عرض اتحاد جدة المقترح على النادي الإنكليزي، من أجل التعاقد مع "الفرعون المصري". وقد أكدت الشبكة أن "ليفربول" تلّقى عرضاً ضخماً من نادي الاتحاد، بقيمة 150 مليون يورو، مقابل التنازل عن خدمات نجمه الأول البالغ من العمر (31 عاماً) هذا الصيف. ونقلا عن مصادرها الخاصة، أشارت إلى أن "الريدز" سيحصل على 100 مليون يورو دفعة واحدة بالإضافة إلى 50 مليون كمكافآت مرتبطة بالأداء.

وأكد ذات المصدر أن صلاح يعدّ الهدف الأول للنادي الجداوي، وهو على استعداد للموافقة على صفقة من شأنها أن تكون الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان الهلال قد دفع 90 مليون يورو لـ "باريس سان جيرمان" الفرنسي، مقابل البرازيلي نيمار جونيور في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد لا يزال بالرغم من كل شيء يأمل في التعاقد مع صلاح ،من خلال الضغط على اللاعب وإغرائه براتب خيالي يضاهي رواتب النجوم الحاليين في دوري روشن، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وحتى نيمار المنتقل مؤخراً إلى الهلال.



ليفربول يحدّد بديل محمد صلاح

بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "ليفربول مهتم بالحصول على خدمات أنسو فاتي أو عبد الصمد الزلزولي لاعبي "برشلونة" حال رحيل صلاح الى السعودية. وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي يقترب من الرحيل عن صفوف "برشلونة" في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد أن تغيّر موقفه داخل الفريق بشكل جذري، حيث يرغب اللاعب الشاب في الحصول على عدد أكبر من الدقائق للمشاركة من أجل أثبات نفسه، كما أصبح النجم المغربي منفتحا على فكرة الرحيل هو الآخر بسبب صعوبة الحصول على فرصة في تشكيلة تشافي.

في المقابل، زعمت يومية أبولا البرتغالية، أن إدارة "ليفربول" حددت جواو فيليكس (23 عاماً) من "أتلتيكو مدريد"، خليفة لمحمد صلاح في ملعب (أنفيلد)؛ إذ سيكلّف مبلغاً متوسطاً يتراوح بين 50 و70 مليون يورو.

