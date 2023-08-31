لأول مرة على أرض إنتر ميامي... عطل يصيب ماكينة أهداف ميسي

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من هز الشباك لأول مرة على أرض إنتر ميامي خلال التعادل مع ناشفيل دون أهداف في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم الليلة الماضية.



وأحرز ميسي 11 هدفا في أول 9 مباريات مع ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز مطلع الأسبوع.

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وتغلب إنتر ميامي بركلات الترجيح على ناشفيل في نهائي كأس الدوري الأميركي-المكسيكي عقب التعادل 1-1 في وقت سابق هذا الشهر، لكن ناشفيل ذهب إلى فلوريدا بدفاع أقوى.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق 10 نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل 10 مباريات بالدور التمهيدي.



جاءت أول فرصة حقيقية لإنتر في الدقيقة 61 من ركلة حرة لميسي تصدى لها الحارس إليوت بانيكو.



وأتيحت لميسي وفريقه بعض الفرص قبل نهاية المباراة، لكن غابت الدقة في اللمسة الأخيرة.