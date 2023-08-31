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رياضة

على سبيل الإعارة لموسم واحد... لوكاكو يعود لمورينيو

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:00
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انتقل روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد كما أعلن الناديان، الخميس.
ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت 8 ملايين يورو (8.70 مليون دولار) وتشمل الحوافز.
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وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.


وقال لوكاكو: "الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد".
 
 
وأضاف: "نلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب".
وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلانو في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.
ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسيستضيف ميلان الجمعة.
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