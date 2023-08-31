قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 اليوم.. اليكم القناة الناقلة مجاناً!

تتجه أنظار الملايين، مساء اليوم الخميس، صوب موناكو، التي تحتضن مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم 2023-2024.

وتنطلق مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".

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وستكون نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل تغييره بداية من الموسم المقبل وزيادة عدد المشاركين من 32 فريقا إلى 36.



ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات بالتساوي، وبالقرعة، وسيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية خلال القرعة، كل منها تضم ثمانية فرق.





تصنيف الأندية المشاركة في نسخة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا:



يتضمن التصنيف الأول أبطال الدوريات الخمسة الكبرى، إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي وبطلي الدوري البرتغالي ونظيره الهولندي.







المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد.



المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بوروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيغ - بورتو - أرسنال.



المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورغ - سبورتينغ براغا - ميلان - آيندهوفن - لاتسيو - النجم الأحمر - كوبنهاغن.



المستوى الرابع: يونغ بويز - ريال سوسيداد - غلطة سراي - سيلتيك - نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين - رويال أنتويرب - لانس.