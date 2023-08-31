"إنتر ميلان" ينجح في ضمّ أحد أبطال "مونديال 2018" (صورة)

أعلن نادي "إنتر ميلان" الإيطالي لكرة القدم رسميا ضم الظهير الفرنسي بنجامين بافارد إلى صفوفه قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي إنتر ميلان في بيان له إن عقده مع بنجامين بافارد، المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2018 مع منتخب بلاده، سيكون طويل الأمد، من دون أي تفاصيل.

وكتب النادي الإيطالي عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "الأمر حقيقي، بافارد هنا.."، مع نشر صورة للاعب بجانب الكؤوس التي حققها إنتر ميلان على مدار تاريخه.

هذا وكشفت تقارير أن المدافع الفرنسي انتقل إلى النادي الإيطالي بعقد يمتد لـ5 سنوات، مقابل 30 مليون يورو.