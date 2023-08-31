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رياضة

هذه نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:00
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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم (2023-2024)، التي جرى سحبها مساء اليوم الخميس، في موناكو، عن مجموعات مثيرة. 

وتنطلق مباريات دور المجموعات لدوري أبطا أوروبا لكرة القدم "للتشامبيونز ليغ"، يوم 19 ايلول 2023.
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وفي ما  يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى (A): بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد - كوبنهاغن - غلطة سراي 

المجموعة الثانية (B): إشبيلية - أرسنال - آيندهوفن - لانس

المجموعة الثالثة (C): نابولي - ريال مدريد - سبورتينغ براغا - يونيون برلين

المجموعة الرابعة (D): بنفيكا - إنتر ميلان - سالزبورغ - ريال سوسييداد

المجموعة الخامسة (E): فينورد - أتلتيكو مدريد - لاتسيو - سيلتيك

المجموعة السادسة (F): باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند - ميلان - نيوكاسل يونايتد

المجموعة السابعة (G): مانشستر سيتي - لايبزيغ - تسرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) - يونغ بويز

المجموعة الثامنة (H): برشلونة - بورتو - شاختار دونيتسك - رويال أنتويرب.
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