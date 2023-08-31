"يويفا" 2023.. تعرّفوا الى الفائزين بجوائز "الأفضل"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الموسم الماضي (2022-2023)، وذلك خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ونال النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، جائز أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، متفوقا على زميله في الفريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي.

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كما حصل الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2023.



وفازت الإسبانية أيتانا بوناماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2023، متفوقة على مواطنتها أولغا كارمونا.



وحصت الهولندية سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، جائزة أفضل مدربة في أوروبا.



هذا وتم تكريم النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم برصيد 16 هدفا، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.