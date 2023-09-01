كواليس جديدة في مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. اليكم اخر المستجدات

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وقد كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن وفد العميد الاتحادي اجتمع مع النجم المصري لمدة 4 ساعات كاملة؛ لإقناعه بالانضمام إلى العملاق السعودي.



وأكد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن اقتناع محمد صلاح، بمشروع الدوري العالمي في المملكة، وموافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي، في انتظار رد إدارة ليفربول ويورجن كلوب. شهدت الساعات القليلة الماضية، كواليس جديدة في مفاوضات المملكة العربية السعودية مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنكليزي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي يحاول منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، التعاقد معه وسط تمسك من الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ببقاء اللاعب في صفوف فريقه.وقد كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن وفد العميد الاتحادي اجتمع مع النجم المصري لمدة 4 ساعات كاملة؛ لإقناعه بالانضمام إلى العملاق السعودي.وأكد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن اقتناع محمد صلاح، بمشروع الدوري العالمي في المملكة، وموافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي، في انتظار رد إدارة ليفربول ويورجن كلوب.

ومن ناحيته، أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، حجز إدارة نادي الاتحاد، "جناحًا" بأحد فنادق مدينة جدة، بدون اسم.



وأضاف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "راح يوصل لاعب، عبر طائرة خاصة.. من يا ترى؟!"؛ في إشارة إلى احتمالية إتمام صفقة صلاح، بشكل رسمي.





وكانت صحيفة "عكاظ"، قد ذكرت بالفعل، أن صلاح سيصل إلى جدة، مساء يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ بعد أن حسم المفاوض الاتحادي المتواجد في ليفربول، الصفقة. (جول)