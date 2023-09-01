Advertisement

رياضة

كواليس جديدة في مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. اليكم اخر المستجدات

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1103005-638291551541923907.jpg
Doc-P-1103005-638291551541923907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت الساعات القليلة الماضية، كواليس جديدة في مفاوضات المملكة العربية السعودية مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنكليزي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي يحاول منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، التعاقد معه وسط تمسك من الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ببقاء اللاعب في صفوف فريقه.
Advertisement

وقد كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن وفد العميد الاتحادي اجتمع مع النجم المصري لمدة 4 ساعات كاملة؛ لإقناعه بالانضمام إلى العملاق السعودي.

وأكد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن اقتناع محمد صلاح، بمشروع الدوري العالمي في المملكة، وموافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي، في انتظار رد إدارة ليفربول ويورجن كلوب.
ومن ناحيته، أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، حجز إدارة نادي الاتحاد، "جناحًا" بأحد فنادق مدينة جدة، بدون اسم.

وأضاف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "راح يوصل لاعب، عبر طائرة خاصة.. من يا ترى؟!"؛ في إشارة إلى احتمالية إتمام صفقة صلاح، بشكل رسمي.


وكانت صحيفة "عكاظ"، قد ذكرت بالفعل، أن صلاح سيصل إلى جدة، مساء يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ بعد أن حسم المفاوض الاتحادي المتواجد في ليفربول، الصفقة. (جول)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:39 | 2023-09-01
23:00 | 2023-08-31
16:00 | 2023-08-31
13:00 | 2023-08-31
11:36 | 2023-08-31
11:00 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24