عمال مضربون عن العمل... يطالبون بعدم إقامة ميسي في "فنادقهم"

طالب عمال مضربون عن العمل بأحد فنادق لوس أنجلوس فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي بعدم الإقامة في فندقهم، قبل مواجهة لوس أنجلوس بالدوري الأميركي لكرة القدم الأحد المقبل.



وانضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا الأربعاء، لآلاف من عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف، للمطالبة بتحسين رواتبهم.

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وقالت نقابة (يونايتد هير لوكال 11)، التي تمثل الآلاف من العاملين في القطاع: "نمى إلى علمنا أن إنتر ميامي والنجم ليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، لخوض مباراة أمام لوس أنجلوس يوم الأحد". وانضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا الأربعاء، لآلاف من عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف، للمطالبة بتحسين رواتبهم.وقالت نقابة (يونايتد هير لوكال 11)، التي تمثل الآلاف من العاملين في القطاع: "نمى إلى علمنا أن إنتر ميامي والنجم ليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، لخوض مباراة أمام لوس أنجلوس يوم الأحد".

مضيفة: "نطالب ليونيل ميسي ورفاقه أن يتضامنوا معنا، وأن يبتعدوا عن فيرمونت ميرامار".



ولم يرد إنتر ميامي على طلب للتعليق.



وقال متحدث باسم النقابة إنها لم تتلق أي رد من الفريق.



في 9 مباريات سابقة، سجل ليو 11 هدفا وصنع 3 لزملائه، وساهم في تتويج الفريق بكأس الدوريات، البطولة الأولى في تاريخ إنتر ميامي.