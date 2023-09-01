أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة

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تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة، وذلك بعد التغلب على التشيكية ليندا نوسكوفا.واحتاجت التونسية التي تعاني من وعكة صحية إلى 3 مجموعات للفوز على نظيرتها التشيكية بنتيجة 7-6 (9-7) و4-6 و6-3، وذلك في غضون ساعتين و9 دقائق.وتواجه أنس في الدور الثالث التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة(31)، التي تغلبت على الكرواتية بيترا مارتيتش (6-1) و(6-2). (روسيا اليوم)