بسبب ميسي.. أسعار التذاكر ترتفع بشكل جنونيّ!

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أسعار تذاكر مباراة فريق ميسي إنتر ميامي مع منافسه لوس أنجلوس في الدوري المحلي، الأحد، ستكون الأعلى على الإطلاق في مواجهة رئيسية في هذا الدوري.ونقلت عن موقع للتجارة الإلكترونية اسمه "TickPick" أن معدل سعر تذكرة مباراة ميسي في البداية بلغ 690 دولارا، بزيادة قدرها 527 بالمئة على المعدل العام لأسعار تذاكر الدوري الأميركي.لكن مع اقتراب موعد المباراة ارتفع السعر، فأصبحت أرخص تذكرة نحو 785 دولارا، وهو ما يوازي راتب شهر كامل في بعض الدول.ودون ميسي تنخفض الأسعار بشكل حاد، فمثلا المباراة التالية لنادي لوس أنجلوس تنخفض أثمان تذاكرها بنسبة 80 بالمئة، لتصبح أقل من 151 دولارا.ويبلغ المعدل العام لأسعار التذكر في الدوري 110 دولارات، وذلك قبل أن ينضم النجم الأرجنتيني إلى نادي إنتر ميامي. (سكاي نيوز)