30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب ميسي.. أسعار التذاكر ترتفع بشكل جنونيّ!
Lebanon 24
01-09-2023
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أسعار تذاكر مباراة فريق ميسي إنتر ميامي مع منافسه لوس أنجلوس في الدوري المحلي، الأحد، ستكون الأعلى على الإطلاق في مواجهة رئيسية في هذا الدوري.
ونقلت عن موقع للتجارة الإلكترونية اسمه "TickPick" أن معدل سعر تذكرة مباراة ميسي في البداية بلغ 690 دولارا، بزيادة قدرها 527 بالمئة على المعدل العام لأسعار تذاكر الدوري الأميركي.
Advertisement
لكن مع اقتراب موعد المباراة ارتفع السعر، فأصبحت أرخص تذكرة نحو 785 دولارا، وهو ما يوازي راتب شهر كامل في بعض الدول.
ودون ميسي تنخفض الأسعار بشكل حاد، فمثلا المباراة التالية لنادي لوس أنجلوس تنخفض أثمان تذاكرها بنسبة 80 بالمئة، لتصبح أقل من 151 دولارا.
ويبلغ المعدل العام لأسعار التذكر في الدوري 110 دولارات، وذلك قبل أن ينضم النجم الأرجنتيني إلى نادي إنتر ميامي. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
12:20 | 2023-08-31
31/08/2023 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
14:27 | 2023-08-31
31/08/2023 02:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)
Lebanon 24
بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)
10:40 | 2023-08-31
31/08/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
00:19 | 2023-09-01
01/09/2023 12:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2023-09-01
أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة
05:07 | 2023-09-01
أمير سعوديّ: نجوم الكرة جاؤوا إلى السعوديّة من أجل المال
04:30 | 2023-09-01
كيف سقط ميسي أمام هالاند الأفضل في أوروبا؟ الأرقام تكشف
03:15 | 2023-09-01
عمال مضربون عن العمل... يطالبون بعدم إقامة ميسي في "فنادقهم"
01:50 | 2023-09-01
كواليس جديدة في مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. اليكم اخر المستجدات
00:39 | 2023-09-01
لاعبة جمباز تسقط من ارتفاع عال خلال تأديتها لعرض في السيرك.. وفيديو يوثق المأساة
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 16:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
01/09/2023 16:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
01/09/2023 16:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24