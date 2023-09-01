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رياضة

خبر حزين لعشاق المنتخب الإسبانيّ... جوردي ألبا اعتزل اللعب دوليّاً

Lebanon 24
01-09-2023 | 14:00
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزال جوردي ألبا ظهير إنتر ميامي الأميركي الحالي، اللعب الدولي مع منتخب "الماتادور".

وحمل ألبا شارة قيادة "لا روخا"، عقب إعلان سيرجيو بوسكيتس زميله في إنتر ميامي، اعتزال اللعب الدولي، بعد الخروج من كأس العالم 2022 على يد المغرب في دور ثمن النهائي.
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ونشر الاتحاد الإسباني بيانا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ألبا، قال "وداعا" لقميص منتخب إسبانيا، كاتبا نهاية مثالية بعد حمل لقب دوري الأمم الأوروبية كقائد لـ "لا روخا". (روسيا اليوم)
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