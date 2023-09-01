بعدما أشاد بخطاب روبياليس... مدرب إسبانيا يعتذر: لقد ارتكبت خطأ

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اعتذر مدرب المنتخب الإسباني للرجال لكرة القدم لويس دي لا فوينتي عن الإشادة بالخطاب الذي ألقاه رئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس الأسبوع الماضي، والذي قال فيه إنه لن يستقيل بعد قبلته على شفتي نجمة منتخب السيدات جيني هيرموسو.وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي: يجب أن أقول آسف، لقد ارتكبت خطأ، وهذا أمر لا يغتفر. (العربية)