Advertisement

رياضة

بعدما أشاد بخطاب روبياليس... مدرب إسبانيا يعتذر: لقد ارتكبت خطأ

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1103167-638291794088141484.jpg
Doc-P-1103167-638291794088141484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتذر مدرب المنتخب الإسباني للرجال لكرة القدم لويس دي لا فوينتي عن الإشادة بالخطاب الذي ألقاه رئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس الأسبوع الماضي، والذي قال فيه إنه لن يستقيل بعد قبلته على شفتي نجمة منتخب السيدات جيني هيرموسو.
Advertisement

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي: يجب أن أقول آسف، لقد ارتكبت خطأ، وهذا أمر لا يغتفر. (العربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-01
11:00 | 2023-09-01
08:00 | 2023-09-01
07:14 | 2023-09-01
05:07 | 2023-09-01
04:30 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24