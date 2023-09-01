"تشيلسي" يضمّ كول بالمر من "مانشستر سيتي"

تعاقد تشيلسي مع الجناح الواعد كول بالمر قادماً من "مانشستر سيتي" بطل أوروبا وانكلترا في صفقة تمتد لفترة 7 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.



وحسب وسائل إعلام محلية، تبلغ قيمة الصفقة التي لم يتم الافصاح عنها، 40 مليون جنيه إسترليني، مع 2.5 مليون مكافأة محتملة. (العربية)

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