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رياضة

"تشيلسي" يضمّ كول بالمر من "مانشستر سيتي"

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:00
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تعاقد تشيلسي مع الجناح الواعد كول بالمر قادماً من "مانشستر سيتي" بطل أوروبا وانكلترا في صفقة تمتد لفترة 7 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبلغ قيمة الصفقة التي لم يتم الافصاح عنها، 40 مليون جنيه إسترليني، مع 2.5 مليون مكافأة محتملة. (العربية)
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