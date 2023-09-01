Advertisement

رياضة

عقد جديد طويل الأمد... الهولندي خرافنبرخ ينضم الى ليفربول

Lebanon 24
01-09-2023 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1103336-638292338460855743.jpg
Doc-P-1103336-638292338460855743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، انتقل لاعب الوسط الدولي الهولندي راين خرافنبرخ من بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم إلى ليفربول الإنجليزي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد الجمعة كاشفاً عن "عقد طويل الأمد".
Advertisement

وخاض ابن الـ21 عاما 24 مباراة في الدوري الألماني و6 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة بايرن في ظل وجود يوزوا كيميتش وليون غوريتسكا وفي ظل أسلوب لعب النادي البافاري، ما عجل رحيله.

وتحدث عنه مدربه في بايرن توماس توخل الجمعة بالقول "بالنسبة لي، إنه لاعب هجومي، رقم 8. المشكلة بالنسبة لراين أنه ليس لدينا فعليا هذا المركز في الوقت الحالي".


وسيحاول الدولي الشاب أن يفرض نفسه في الدوري الإنكليزي الممتاز بألوان ليفربول الباحث عن تعويض خسارة جهود قائده جوردان هندرسون والبرازيليين فابينيو وروبرتو فيرمينو المنتقلين الى الدوري السعودي، أو جيمس ميلنر.

وضمن هذا المسعى، عزز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب صفوفه هذا الصيف بالأرجنتيني ألكسيكس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.

وأقر كلوب أن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ترك أثره على الوضع المالي للنادي، لكنه راض عن التعاقدات التي أجراها هذا الصيف لأن الفريق "أكثر شباباً" و"أحب حقاً هذا الفريق".

ووفق وسائل الإعلام، أنفق ليفربول قرابة 40 مليون جنيه استرليني لضم خرافنبرخ في صفقة قد تزيد قيمتها 5 ملايين استناداً الى النتائج التي سيحققها لاعب أياكس السابق الذي كان مرتبطاً ببايرن حتى 2027.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:46 | 2023-09-01
23:00 | 2023-09-01
16:00 | 2023-09-01
14:00 | 2023-09-01
11:00 | 2023-09-01
08:00 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24