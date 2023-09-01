بعد انتقاله إلى "فريق أحلامه"... هذا أول تعليق للاعب المغربي أمرابط

بعد أسابيع من الجدل، حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.



وقال نادي "الشياطين الحمر" على موقعه الرسمي: "انضم سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي، حتى كانون الثاني 2024".

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وشارك لاعب خط الوسط في 49 مباراة مع المنتخب المغربي، وساهم بقوة في مسيرة "أسود الأطلس" التاريخية في كأس العالم 2022 في قطر.



وفي الموسم الماضي، لعب أمرابط دورا أساسيا في وصول نادي فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.



أول تعليق من أمرابط



وفي أول تعليق على انتقاله للشياطين الحمر، قال سفيان أمرابط:



"إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر في هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائما إلى قلبي والآن أمثل فريق أحلامي".

"أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق.. أعرف تماما كيف يحب إيريك تن هاغ العمل وما يحتاجه من لاعبيه".

"أعلم أنه سيعمل على إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم".

يشار إلى أن هذه الصفقة رافقها الكثير من الجدل، خاصة بعدما صرّح المدير التنفيذي لفيورنتينا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الفريق لم يتلق أي عرض بشأن أمرابط.