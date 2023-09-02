عرض "خرافي" جديد من "الإتحاد" السعودي لصلاح.. فهل يصبح الأغلى؟

في كل ساعة، تظهر كواليس جديدة عن مفاوضات نادي "الإتحاد" السعودي، مع نادي "ليفربول" الإنكليزي، للتعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وبحسب آخر الأخبار، واصل "ليفربول" إصراره على التمسّك باللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، اذ رفض عرضاً رسمياً من "الإتحاد" صباح أمس الجمعة، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني "رسوم ثابتة"، بالإضافة إلى 50 مليوناً كـ"متغيرات" للتعاقد مع صلاح.

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وقد أشارت صحيفة "ذا أتليتك" الأميركية، إلى أن العرض لم يُنظر إليه من جانب "ليفربول" وتمّ رفضه على الفور، والتفاوض تمّ عن طريق مكالمة مع مدير "الليفر" مايك جوردون مساء يوم الخميس الماضي. وكشفت أن جوردون أكدّ خلال المكالمة الودّية مع مسؤول الإتحاد، أن محمد صلاح "ليس للبيع" وهذه المسألة مغلقة، ولا نيّة للتحدث فيها حالياً.

وفي تحديث جديد في المفاوضات، أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن "الإتحاد" لن يتخلّى عن فكرة التعاقد مع "فرعون مصر"، وأنه يستعدّ لتقديم عرض "تاريخي" آخر، مشيرة الى أن "الإتحاد" قد يعود بعرض أكبر

لـ"العملاق" الإنكليزي خلال الساعات المقبلة من أجل إقناعه بالتخلّي عن صلاح، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني. كما قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بدورها، إن النادي السعودي ينوي رفع عرضه إلى 200 مليون إسترليني، للحصول على خدمات صلاح.

ويريد "الإتحاد" الضغط على "الريدز" بهذا العرض "الخرافي"، الذي قد يجعل صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم قبل انتهاء فترة الانتقالات في السعودية يوم 7 أيلول الجاري.

غضب كبير في "ليفربول"

في ظل محاولات "العميد" المستمرّة من أجل حسم التعاقد مع صلاح، كشف الإعلامي الرياضي طلال العتيبي عن غضب كبير من مسؤولي "ليفربول" من المفاوض الإتحادي، ولكن ليس بسبب الضغط لضمّ محمد صلاح، وإنّما بسبب موعد تقديم العرض. وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن "ليفربول" يرى أن هذا العرض الجنوني لضمّ صلاح لا يُمكن رفضه، خصوصا وأن اللاعب يبلغ من العمر 31 سنة، ويتبقّى في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم عامين فقط".

وبحسب الإعلامي الرياضي، فإن إدارة "الريدز" كانت ستوافق مباشرة على "بيع" النجم المصري إلى نادي "الإتحاد"، إذا وصل هذا العرض الرسمي الضخم قبل أسبوع على الأقل من الآن، مؤكداً أن مسؤولي "ليفربول" يعتقدون أنه من المستحيل التخلّي عن "الفرعون" المصري في هذا الوقت من "الميركاتو"، من دون توفير بديل كبير يستطيع قيادة الفريق الأول خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. ومن المحتمل ألا يتمكّن "الليفر" من العثور على بديل جاهز لصلاح في وقت متأخر جداً من النافذة، لكن حال موافقة "الريدز" على العرض، فإن صلاح سيتجاوز بذلك صفقة انتقال نيمار دا سيلفا من "برشلونة" إلى "باريس سان جيرمان"، مقابل 198 مليون إسترليني (الأغلى على الإطلاق).